Lumifor LO-90 ULTRA октобокс 90 см с адаптером Bowens

Артикул: OLE-1323

Lumifor LO-90 ULTRA – высококачественный октобокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Отличается минимальными потерями мощности света. Создает красивый блик округлой формы. Рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 1,8. Диаметр, см – 90 см.