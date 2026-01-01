Рекомендуется использовать с пилотным светом не более 650 Вт!
Характеристики:
- Размер 60х120 см
- Вес 1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL софтбокс 60 x 120 см без адаптера
Софтбокс с серебристым внутренним покрытием размером 60х120 см обеспечивает максимально равномерное распределение светового потока, хорошо подходит для работы с приборами, имеющими открытую лампу. Оснащен сменными передними и внутренними рассеивателями. Переходное кольцо (адаптер) приобретается отдельно. В комплекте сумка для транспортировки.
Рекомендуется использовать с пилотным светом не более 650 Вт!
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter