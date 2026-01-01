Артикул: OLE-1771

HENSEL софтбокс 30 x 40 см без адаптера

Компактный софтбокс с серебристым внутренним покрытием размером 30х40 см обеспечивает максимально равномерное распределение светового потока, хорошо подходит для работы с приборами, имеющими открытую лампу. Оснащен сменными передними и внутренними рассеивателями. Переходное кольцо (адаптер) приобретается отдельно. В комплекте сумка для транспортировки.