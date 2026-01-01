Hensel (4204090) Grand октобокс 90 см

Описание

Модели Grand оснащены съемными задними сторонами для простоты установки. Они доступны в размерах 90, 120 и 190 см. Входящая в комплект нейлоновая сумка для транспортировки содержит этикетки с названием содержимого для удобства поиска нужных составляющих компонентов. Сменные передние и внутренние рассеиватели позволяют вам регулировать характеристики света и быстро заменяются в случае загрязнения или повреждения.

Октабокс совместим с лампами системы Hensel EH. Для установки требуется быстросьемное кольцо (преобретается дополнительно).