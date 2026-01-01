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Hensel (4204090) Grand октобокс 90 см
Hensel (4204090) Grand октобокс 90 см

Hensel (4204090) Grand октобокс 90 см

Hensel
Артикул: NVF-8828

Hensel (4204090) Grand – октабокс, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. 

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Легко и быстро демонтируется.

Размер – 90 см.


Описание

Модели Grand оснащены съемными задними сторонами для простоты установки. Они доступны в размерах 90, 120 и 190 см. Входящая в комплект нейлоновая сумка для транспортировки содержит этикетки с названием содержимого для удобства поиска нужных составляющих компонентов. Сменные передние и внутренние рассеиватели позволяют вам регулировать характеристики света и быстро заменяются в случае загрязнения или повреждения. 

Октабокс совместим с лампами системы Hensel EH. Для установки требуется быстросьемное кольцо (преобретается дополнительно).

Комплектация

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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