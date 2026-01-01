Hensel (4190039) стрипбокс 30х90 см без адаптера

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.
Hensel (400300) – адаптерное алюминиевое кольцо для крепления софтбоксов и октобоксов. Подходит для Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini и EHT Scanlight.
Байонет – EH (Expert/Contra).