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Hensel (4190039) стрипбокс 30х90 см без адаптера

Hensel (4190039) стрипбокс 30х90 см без адаптера

Hensel
Артикул: NVF-8832

Hensel (4190039) – профессиональный стрипбокс размером 30х90 см для получения равномерного и мягкого света. 

Изготовлен из качественного материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Байонетное крепление Hensel.

Без адаптера.

Описание

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.

Комплектация

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