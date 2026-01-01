Hensel (4181218) софтбокс 120х180 см

Артикул: NVF-8826

Hensel (4181218) – софтбокс предназначен для создания рассеянного студийного освещения.

Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.

Размер 120х180 см.