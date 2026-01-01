Hensel (4181218) софтбокс 120х180 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel (4181218) – софтбокс предназначен для создания рассеянного студийного освещения.
Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие и имеет утопленную переднюю панель для минимизации рассеяния света. Кроме того, крепежные элементы с крючками и петлями приспособлены для крепления таких принадлежностей, как сотовые решетки. Легко и быстро демонтируется.
Размер 120х180 см.
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