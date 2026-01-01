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Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов
Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов

Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов

Godox
Артикул: DAN-8691

Серия Godox Parabolic с истинной параболической формой разработаны для создания неповторимого эффекта рассеивания света, характерного только для подобных светоформирующих насадок. Конструкция из 24 гибких спиц образует большое количество отражающих панелей, что делает этот модификатор по форме близким к круглому источнику и, таким образом, более эффективным инструментом.

Описание

Параболические рефлекторы созданы в первую очередь для портретной, бьюти и фэшн съёмок, но также могут использоваться в самых различных видах съемки из-за своей особой конструкции.
Рефлектор легко складывается и раскладывается благодаря продуманному механизму с использованием комплектного набора рукояток PB-G1. Монтаж и демонтаж рефлектора осуществляется одним движением. Фокусировочное крепление Godox PF-M представляет собой адаптер с регулируемым углом наклона, который позволяет устанавливать параболический рефлектор на осветительной стойке или держателей со стандартным посадочным диаметром 5/8''.Фокусировочная система позволяет настроить угол светового потока, а универсальный адаптер Bowens предоставит возможность установить рефлектор на разнообразные вспышки через переходные кольца.

Характеристики:

  • Количество секций - 24
  • Размер в открытом состоянии - 900х660 мм
  • Размер фокусирующей штанги PF-R670 - 35.0х728 мм
  • Размер сумки CB35 - 940х300х270 мм
  • Вес рефлектора - 2.99 кг
  • Размер упаковки - 1050х350х330 мм
  • Вес с упаковкой - 12.3 кг

Комплектация

  • Параболический рефлектор Godox Parabolic P88Kit
  • Набор рукояток PB-G1
  • Фокусирующее крепление PF-M
  • Фокусировочная штанга PF-R670
  • Адаптер для вспышки PF-BM
  • Сумка CB35
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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