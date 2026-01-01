Godox Parabolic P88Kit комплект параболических рефлекторов

Описание

Параболические рефлекторы созданы в первую очередь для портретной, бьюти и фэшн съёмок, но также могут использоваться в самых различных видах съемки из-за своей особой конструкции.

Рефлектор легко складывается и раскладывается благодаря продуманному механизму с использованием комплектного набора рукояток PB-G1. Монтаж и демонтаж рефлектора осуществляется одним движением. Фокусировочное крепление Godox PF-M представляет собой адаптер с регулируемым углом наклона, который позволяет устанавливать параболический рефлектор на осветительной стойке или держателей со стандартным посадочным диаметром 5/8''.Фокусировочная система позволяет настроить угол светового потока, а универсальный адаптер Bowens предоставит возможность установить рефлектор на разнообразные вспышки через переходные кольца.

Характеристики:

