Godox Parabolic P158Kit комплект параболических рефлекторов

Рефлектор легко складывается и раскладывается благодаря продуманному механизму с использованием комплектного набора рукояток PB-G1. Монтаж и демонтаж рефлектора осуществляется одним движением. Фокусировочное крепление Godox PF-M представляет собой адаптер с регулируемым углом наклона, который позволяет устанавливать параболический рефлектор на осветительной стойке или держателей со стандартным посадочным диаметром 5/8''.Фокусировочная система позволяет настроить угол светового потока, а универсальный адаптер Bowens предоставит возможность установить рефлектор на разнообразные вспышки через переходные кольца.
Характеристики:
- Количество секций - 24
- Размер в открытом состоянии -1500х820 мм
- Размер фокусирующей штанги PF-R870 - 35.0х928 мм
- Размер сумки CB36 - 1170х300х270 мм
- Вес рефлектора - 3.78 кг
- Размер упаковки - 1250х340х330 мм
- Вес с упаковкой - 14.8 кг