Godox Parabolic P128Kit комплект параболических рефлекторов

Артикул: DAN-8688

Серия Godox Parabolic с истинной параболической формой разработаны для создания неповторимого эффекта рассеивания света, характерного только для подобных светоформирующих насадок. Конструкция из 24 гибких спиц образует большое количество отражающих панелей, что делает этот модификатор по форме близким к круглому источнику и, таким образом, более эффективным инструментом.

Параболические рефлекторы созданы в первую очередь для портретной, бьюти и фэшн съёмок, но также могут использоваться в самых различных видах съемки из-за своей особой конструкции.