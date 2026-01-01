Артикул: NVF-9567

Godox P90H - софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens.

Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект.

Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса.

Байонет - Bowens.