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Godox P90H софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens
Godox P90H софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens
Godox P90H софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens

Godox P90H софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens

Godox
Артикул: NVF-9567

Godox P90H - софтбокс параболический d90 см с байонетом Bowens.

Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект.

Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса.

Байонет - Bowens.

Описание

Характеристики:

  • диаметр, см - 90
  • глубина, см - 69
  • рабочая температура, град. - 85
  • вес, кг - 2,043

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