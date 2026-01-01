Godox LD-SG75R софтбокс для LD75R

Артикул: DAN-8724

Софтбокс Godox LD-SG75R с сотами для RGB светодиодной панели LD75R. Софтбокс имеет размер 50х50 см, глубину 30 см, крепится при помощи лент «липучек» к рамке, серебристое внутренее покрытие закрепляется за минуту, может использоваться как с рассеивателем, так и без него, тканевые соты обеспечивают направленный световой пучок и контрастное освещение, удобен в транспортировке и хранении благодаря входящему в комплект чехлу.