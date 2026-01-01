Godox LD-SG75R софтбокс для LD75R

Комплектация
- Софтбокс Godox LD-SG75R для LD75R
- Тканевые соты
- Чехол
- Гарантийный талон
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Godox LD-SG75R с сотами для RGB светодиодной панели LD75R. Софтбокс имеет размер 50х50 см, глубину 30 см, крепится при помощи лент «липучек» к рамке, серебристое внутренее покрытие закрепляется за минуту, может использоваться как с рассеивателем, так и без него, тканевые соты обеспечивают направленный световой пучок и контрастное освещение, удобен в транспортировке и хранении благодаря входящему в комплект чехлу.
Комплектация
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