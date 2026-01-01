Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS. 

Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».
Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него.
Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение.
Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.
Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.
Характеристики:
- Модель LED1000D II (Daylight версия)
- Совместимость Godox LD150RS
- Материал спиц метал
- Внутреннее покрытие серебристое
- Соты в комплекте
- Размер ячейки 5х5.5 см
- Размер 63х55х30 см
- Размер упаковки 62х38х4 см
- Вес с упаковкой 0.7 кг