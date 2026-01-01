Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS. 

Описание

Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».

Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него.

Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение.

Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.

Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.

Характеристики:

Модель LED1000D II (Daylight версия)

Совместимость Godox LD150RS

Материал спиц метал

Внутреннее покрытие серебристое

Соты в комплекте

Размер ячейки 5х5.5 см

Размер 63х55х30 см

Размер упаковки 62х38х4 см

Вес с упаковкой 0.7 кг



