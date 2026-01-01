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-10 %
Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS
Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS
Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS
Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS

Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS

Godox
Артикул: MTG-0551

Godox LD-SG150RS софтбокс для LD150RS. 

Складной квадратный софтбокс для светодиодных панелей LD150RS. Размер 63х55 см, отражающая поверхность серебро, тканевые соты и чехол в комплекте.

Описание

Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».

Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него.

Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение.

Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.

Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.

Характеристики:

  •  Модель LED1000D II (Daylight версия)
  • Совместимость Godox LD150RS
  • Материал спиц метал
  • Внутреннее покрытие серебристое
  • Соты в комплекте
  • Размер ячейки 5х5.5 см
  • Размер 63х55х30 см
  • Размер упаковки 62х38х4 см
  • Вес с упаковкой 0.7 кг 


Комплектация

  • Софтбокс Godox LD-SG150RS для LD150RS
  • Тканевые соты
  • Чехол

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