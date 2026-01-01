Артикул: DAN-8660

Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R.

Предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д.

Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.

В комплект входит чехол для хранения и удобной транспортировки.