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-10 %
Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R
Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R
Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R
Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R

Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R

Godox
Артикул: DAN-8660

Godox LD-SG150R софтбокс для LD150R.

Предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д.

Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.

В комплект входит чехол для хранения и удобной транспортировки.

Описание

  • Модель Godox LD-SG150R
  • Совместимость Godox LD150R
  • Материал спиц металл
  • Внутреннее покрытие серебристое
  • Соты в комплекте
  • Размер ячейки 5х5.5 см
  • Размер 86х45х30 см
  • Размер упаковки 92х38х4 см
  • Вес с упаковкой 0.98 кг

Комплектация

  • Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R
  • Тканевые соты
  • Чехол

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