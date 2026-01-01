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-10 %
Godox Knowled TP-S2A софтбокс надувной для TP2R
Godox Knowled TP-S2A софтбокс надувной для TP2R

Godox Knowled TP-S2A софтбокс надувной для TP2R

Godox
Артикул: OLE-3239

Мягкий надувной рассеиватель разработан для использования с 2 пиксельными светодиодными осветителями Knowled TP2R. Оснащен стандартным креплением 5/8" для установки на любую стойку и шарнирной головкой, позволяющей наклонять его в любом направлении. В комплект входят сотовая решетка, тканевая шторка и две съемные рукоятки с креплениями на липучках, воздушный насос для быстрой накачки надувного рассеивателя.

Описание

Характеристики:

  • Длина 60 см
  • Диаметр 30 см
  • Совместимость Godox Knowled TP2R


Комплектация

  • Надувной рассеиватель ×1
  • Сотовая решетка ×1
  • Тканевая шторка ×1
  • Воздушный насос ×1
  • Рукоятки для переноски ×2
  • Кронштейн для двух осветителей ×1

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