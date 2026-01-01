Godox Knowled TP-S2A софтбокс надувной для TP2R

Характеристики:
- Длина 60 см
- Диаметр 30 см
- Совместимость Godox Knowled TP2R
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мягкий надувной рассеиватель разработан для использования с 2 пиксельными светодиодными осветителями Knowled TP2R. Оснащен стандартным креплением 5/8" для установки на любую стойку и шарнирной головкой, позволяющей наклонять его в любом направлении. В комплект входят сотовая решетка, тканевая шторка и две съемные рукоятки с креплениями на липучках, воздушный насос для быстрой накачки надувного рассеивателя.
Характеристики:
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