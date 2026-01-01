Godox Knowled P600BHSSS рефлектор тканевый для P600

Описание

Тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его.тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его.

Может использоваться совместно с софтбоксом Godox Knowled P600BHSS (приобретается отдельно) для создания мягкого направленного освещения.

Крепится к осветителю при помощи четырех карабинов.

Характеристики: