Godox Knowled P600BHSSS рефлектор тканевый для P600

Тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его.тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его.
Может использоваться совместно с софтбоксом Godox Knowled P600BHSS (приобретается отдельно) для создания мягкого направленного освещения.
Крепится к осветителю при помощи четырех карабинов.
Характеристики:
- Глубина около 90 см
- Цвет отражающей поверхности - серебристый
- Материал - синтетика
- Размер с сложенном виде в чехле 30х30х10 см
- Вес 660 г.