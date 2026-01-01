Godox Knowled P600BHSS софтбокс для P600

Характеристики:
- Глубина 90 см
- Материал - нейлон
- Размер в сложенном виде 30х30х10 см
- Вес 1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Разработан для использования со светодиодной панелью Godox KNOWLED P600Bi. Цилиндрический софтбокс с полностью белой поверхностью, увеличивает угол распространения света до 360° для равномерного освещения. Тип крепления - 4 карабина.
Характеристики:
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