Godox FS50 софтбокс с сотами для FH50

Артикул: OLE-3238

Софтбокс с сотами размером 30 х 30 см предназначен для гибких светодиодных панелей Godox FH50Bi И FH50R. Размер ячеек съемной сотовой насадки 5 х 5 см. Софтбокс смягчает и рассеивает свет от основной панели.Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.