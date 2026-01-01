Godox FS50 софтбокс с сотами для FH50

Характеристики:
- Совместимость Godox FH50Bi И FH50R
- Размер 30 х 30 см
- Вес 0,35 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс с сотами размером 30 х 30 см предназначен для гибких светодиодных панелей Godox FH50Bi И FH50R. Размер ячеек съемной сотовой насадки 5 х 5 см. Софтбокс смягчает и рассеивает свет от основной панели.Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
Характеристики:
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