Godox FL-SF 3045 софтбокс с сотами для FL60

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Godox FL-SF 3045 быстро собирается и крепится к прилагаемому к панели держателю X-mount. Имеет внутреннюю серебристую поверхность, может использоваться со съемным передним диффузором, так и без него. В комплект входит сотовая решетка и чехол
Размер осфотбокса – 30*45см
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