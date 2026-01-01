Godox FL-SF 3045 софтбокс с сотами для FL60

Артикул: DAN-8658

Софтбокс Godox FL-SF 3045 быстро собирается и крепится к прилагаемому к панели держателю X-mount. Имеет внутреннюю серебристую поверхность, может использоваться со съемным передним диффузором, так и без него. В комплект входит сотовая решетка и чехол

Размер осфотбокса – 30*45см