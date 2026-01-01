FST SBR-230 cофтбокс прорезиненный 60x90 см

Артикул: MTG-0226

Специальная серия софтбоксов, выполненная из прорезиненной облегченной всепогодной ткани. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Внутренняя поверхность - белая. Размер - 60х90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски софтбокса. Есть возможность использования сот для получения более направленного светового потока. Прибор и стойка в комплект не входят.