FST SBR-230 cофтбокс прорезиненный 60x90 см

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Специальная серия софтбоксов, выполненная из прорезиненной облегченной всепогодной ткани. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Внутренняя поверхность - белая. Размер - 60х90 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски софтбокса. Есть возможность использования сот для получения более направленного светового потока. Прибор и стойка в комплект не входят.
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