FST SB-35U софтбокс размер 70х100 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST SB-35U - быстрораскладной софтбокс с зонтичным механизмом, размер - 70х100 см.
Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение и меньшие потери света. Софтбокс изготовлен из жаропрочной ткани, внешний цвет - черный, внутри - серебристый.
Байонет - Bowens. Размер - 70х100 см.
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