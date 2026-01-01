FST SB-35U софтбокс размер 70х100 см

Артикул: NVF-7739

FST SB-35U - быстрораскладной софтбокс с зонтичным механизмом, размер - 70х100 см.

Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение и меньшие потери света. Софтбокс изготовлен из жаропрочной ткани, внешний цвет - черный, внутри - серебристый.

Байонет - Bowens. Размер - 70х100 см.