FST SB-240 cофтбокс с сотовой решеткой 30x120 см

Артикул: MTG-0218

Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Есть специальные теплоотводные вентиляционные отверстия по бокам софтбокса для работы с постоянным светом. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 30х120 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также соты для формирования более направленного потока света. Есть мягкий чехол для переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.