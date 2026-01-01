FST SB-235U софтбокс быстрораскладной 95 cm

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстрораскладной софтбокс. Предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. Размер внешнего рассеивателя - 95 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, есть мягкий чехол для переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.
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