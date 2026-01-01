FST SB-131D софтбокс глубокий 80x120 cm

Артикул: MTG-0203

Софтбокс FST SB-131D глубокий 80x120 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Есть специальные теплоотводные вентиляционные отверстия по бокам софтбокса для работы с постоянным светом. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 80x120 см. Предусмотрена возможность установки сот для формирования более направленного потока света. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, есть мягкий чехол для переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.