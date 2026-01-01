FST SB-130 софтбокс 70x100 cm

Артикул: MTG-0197

Софтбокс FST SB-130 70x100 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 70х100 см. Легкосборная конструкция позволит быстро собрать софтбокс. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски.