FST SB-130 софтбокс 60x140 cm

Артикул: MTG-0196

Софтбокс FST SB-130 60x140 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Может эффективно использоваться при портретной и предметной съемках, в студии и на выезде. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 60х140 см. Легкосборная конструкция позволит быстро собрать софтбокс.

В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски.