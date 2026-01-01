Elinchrom Rotalux (26178) софтбокс 70х70 см

Артикул: FTR-688

Elinchrom Rotalux (26178) – квадратная форма софтбокса позволяет осветить модель во весь рост. Изготовлен из легких жаропрочных материалов: внутреннее отражающее покрытие устойчиво к высокой температуре и выгоранию; спицы изготовлены из высокоуглеродистой стали и обеспечивают равномерное натяжение поверхности софтбокса.

Новая конструкция кольцевого адаптера (263 гр. вес) обеспечивает простоту и удобство сборки.