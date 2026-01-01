Elinchrom QuadraLite (26156) софтбокс 145x145 см

Устройство представляет собой огромный зонт с жестко закрепленным в точке фокусировки байонетом для приборов производства компании Elinchrom.
Характеристики:
- угол с диффузором, град. – 73
- глубина софтбокса, см – 57
- вес, кг – 4,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom QuadraLite (26156) – софтбокс представляет собой запатентованную конструкцию, позволяющую получить источник потрясающе ровного света по всей поверхности диффузора. Размер, см – 145x145.
Устройство представляет собой огромный зонт с жестко закрепленным в точке фокусировки байонетом для приборов производства компании Elinchrom.
Характеристики:
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