Elinchrom (26151) софтбокс 40х40 для RANGER Quadra/ELB 400

Артикул: NVF-7872

Elinchrom (26151) – софтбокс предназначен для использования с осветительными головами Elinchrom Ranger Quadra/ELB400. Квадробокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 40х40. Байонет Elinchrom.