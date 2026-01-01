Elinchrom (26151) софтбокс 40х40 для RANGER Quadra/ELB 400

Характеристики:
- угол фронтального диффузора, град. – 77
- угол внутреннего диффузора, град. – 75
- глубина софтбокса, см – 28
- размер, см – 40х40
- вес, г –201
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26151) – софтбокс предназначен для использования с осветительными головами Elinchrom Ranger Quadra/ELB400. Квадробокс, изготовлен из современной ткани. Позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 40х40. Байонет Elinchrom.
Характеристики:
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