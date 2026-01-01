Aurora LBUR 715 gradient softbox софтбокс

Артикул: NVF-8466

Aurora LBUR 715 gradient softbox – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал – фиберглассовое полотно, температура нагрева – до 350 градусов. Благодаря этому, квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Размер, см – 70х150. Адаптер с байонетным креплением не входит в комплект софтбокса.