Aurora LBUR 715 gradient softbox софтбокс

Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LBUR 715 gradient softbox – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал – фиберглассовое полотно, температура нагрева – до 350 градусов. Благодаря этому, квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Размер, см – 70х150. Адаптер с байонетным креплением не входит в комплект софтбокса.
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