Aurora LBO 60 studio octabox октобокс без байонетного кольца

Описание

Материал – фиберглассовое полотно, температура нагрева – до 350 градусов, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.

Имеет металлические спицы, что гарантирует прочность конструкции вне зависимости от температур и времени использования, а также циклов сборки-разборки. Внутреннее серебристое покрытие с шагреневой фактурой – гарантия эффективного распределения света внутри конструкции.

Так же, как и все софтбоксы, Aurora LBO 60 имеет внутренний диффузор для равномерного распределения света.