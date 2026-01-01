Aurora LBD 715 zipper softbox софтбокс с молнией

Артикул: NVF-8465

Aurora LBD 715 zipper softbox – световой модификатор для студийных осветительных приборов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Термостойкие, сверхпрочные, металлические стержни поддерживают правильную форму софтбокса и его передней панели. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Для быстрой сборки и разборки имеет молнию. Размер, см – 70х150. Адаптер с байонетным креплением не входит в комплект софтбокса.