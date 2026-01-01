Aurora LBD 715 studio softbox софтбокс

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LBD 715 studio softbox – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Термостойкие, сверхпрочные, металлические стержни поддерживают правильную форму софтбокса и его передней панели. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Размер, см – 70х150. Адаптер с байонетным креплением не входит в комплект софтбокса.
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