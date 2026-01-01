Godox P158-D2 рассеиватель для Parabolic 158

Артикул: DAN-8685

Godox P158-D2 для Parabolic 158 рассеиватель

полупрозрачный тканевый диффузор, разработанный специально для параболического рефлектора.

Рефлектор поглощает 1 стоп света.

Рассеиватель крепится к передней части рефлектора, смягчая световой поток от осветителя и уменьшая резкость теней.

Возможно использование рассеивателя Godox P158-D2 совместно с тканевыми сотами Godox P158-LG, которые регулируют направление светового потока и минимизируют излишнюю засветку.