Godox P158-D2 рассеиватель для Parabolic 158

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Малая Семеновская 3с6
Godox P158-D2 для Parabolic 158 рассеиватель
полупрозрачный тканевый диффузор, разработанный специально для параболического рефлектора.
Рефлектор поглощает 1 стоп света.
Рассеиватель крепится к передней части рефлектора, смягчая световой поток от осветителя и уменьшая резкость теней.
Возможно использование рассеивателя Godox P158-D2 совместно с тканевыми сотами Godox P158-LG, которые регулируют направление светового потока и минимизируют излишнюю засветку.
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