Арт. OLE-1295Grifon PF-01 адаптер для Profoto
Наличие
в наличии 1-3 шт
Grifon PF-01 – байонетное кольцо (адаптер) для установки софтбоксов на осветительные приборы с креплением Profoto. Диаметр 152 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora UD 105 – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 105. Цвет белый.
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Grifon PF-01 – байонетное кольцо (адаптер) для установки софтбоксов на осветительные приборы с креплением Profoto. Диаметр 152 мм.