NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер.

Описание

Высокая эффективность, качественная оптика.

Оптимизированная оптическая система, которая позволяет избежать потери света и повысить светоотдачу. Асферическая линза с оптическим покрытием может эффективно улучшить коэффициент пропускания света, точность значения CCT, а также однородность луча.

Высокая грузоподъемность, высокая степень стабильности

Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и легко устанавливается на место вращением, а дополнительный стопорный винт обеспечивает повышенную устойчивость. С легкостью выдерживает вес крепления для проектора сторонних производителей. Прочная комбинация даже при наведении под большим углом углубления. Также поставляется с кольцом для крепления страховочного троса.

Характеристики: