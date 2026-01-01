images
images
images
images
images
NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер
NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер
NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер
NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер
NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер

NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер

NANLUX
Артикул: DAN-9998

NANLUX AS-PJA-NLM Evoke NL Mount Projection Adapter адаптер.

Адаптер разработан исключительно для светильников Nanguang с креплением NL, преобразуя крепление NL в крепление сторонних производителей, чтобы сделать светильники совместимыми со сторонним креплением для проектора.

Описание

Высокая эффективность, качественная оптика.
Оптимизированная оптическая система, которая позволяет избежать потери света и повысить светоотдачу. Асферическая линза с оптическим покрытием может эффективно улучшить коэффициент пропускания света, точность значения CCT, а также однородность луча.

Высокая грузоподъемность, высокая степень стабильности
Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и легко устанавливается на место вращением, а дополнительный стопорный винт обеспечивает повышенную устойчивость. С легкостью выдерживает вес крепления для проектора сторонних производителей. Прочная комбинация даже при наведении под большим углом углубления. Также поставляется с кольцом для крепления страховочного троса.

Характеристики:

  • Размеры - 212×177×106 мм
  • Вес - 2,2 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.