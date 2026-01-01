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NANLITE PJ-FMM-LENS19 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-19
NANLITE PJ-FMM-LENS19 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-19

NANLITE PJ-FMM-LENS19 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-19

Nanlite
Артикул: OLE-2587

Сменный объектив для проектора Nanlite Forza с креплением FM с углом проекции 19°. Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок Гобо, цветных фильтров, слайдов и т.п. Значительно увеличивает светооотдачу. Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов. 

Описание

NANLITE PJ-FMM-LENS19 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-19

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