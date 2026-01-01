Nanlite PJ-19 объектив для проекционной насадки

Описание

Сменный объектив обеспечивает сфокусированный луч и значительно увеличивает яркость света.

Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок "Гобо", цветных фильтров, слайдов и т.п., проецирует окружности с эффектом «бритвенной» резкости.

Объектив, как и сама совместимая проекционная насадка имеют прочную алюминиевую конструкцию, рассчитанную на интенсивные производственные работы. Насадка продается отдельно.

Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов.