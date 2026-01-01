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Nanlite PJ-19 объектив для проекционной насадки
Nanlite PJ-19 объектив для проекционной насадки

Nanlite PJ-19 объектив для проекционной насадки

Nanlite
Артикул: DAN-8896

Сменный объектив для проекционной насадки Nanlite PJ-BM с углом 19 °. 

Описание

Сменный объектив обеспечивает сфокусированный луч и значительно увеличивает яркость света. 
Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок "Гобо", цветных фильтров, слайдов и т.п., проецирует окружности с эффектом «бритвенной» резкости.
Объектив, как и сама совместимая проекционная насадка имеют прочную алюминиевую конструкцию, рассчитанную на интенсивные производственные работы. Насадка продается отдельно.
Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов.

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