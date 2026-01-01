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Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP
Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP
Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP

Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP

Godox
Артикул: OLE-3207

Ирисовая диафрагма для проекционной насадки GP, используется совместно с проекционными насадками Godox Knowled GP19K, Godox Knowled GP36K. В конструкции используется 18 стальных лепестков, которые формируют практически круглое отверстие диаметром от 15 до 110 мм, за счет чего регулируется освещенность объекта съемки. 

Описание

Характеристики:

  • Совместимость Godox G-Mount серия GP
  • Диаметр 15-110 мм
  • Количество лепестков 18 шт.
  • Материал Сталь
  • Размеры 200х175х15 мм
  • Вес 550 г

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