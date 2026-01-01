Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP

Артикул: OLE-3207

Ирисовая диафрагма для проекционной насадки GP, используется совместно с проекционными насадками Godox Knowled GP19K, Godox Knowled GP36K. В конструкции используется 18 стальных лепестков, которые формируют практически круглое отверстие диаметром от 15 до 110 мм, за счет чего регулируется освещенность объекта съемки.