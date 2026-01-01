Godox Knowled GP-ID диафрагма ирисовая для GP

Характеристики:
- Совместимость Godox G-Mount серия GP
- Диаметр 15-110 мм
- Количество лепестков 18 шт.
- Материал Сталь
- Размеры 200х175х15 мм
- Вес 550 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ирисовая диафрагма для проекционной насадки GP, используется совместно с проекционными насадками Godox Knowled GP19K, Godox Knowled GP36K. В конструкции используется 18 стальных лепестков, которые формируют практически круглое отверстие диаметром от 15 до 110 мм, за счет чего регулируется освещенность объекта съемки.
Характеристики:
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