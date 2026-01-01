Godox FLS5 насадка оптическая с линзой Френеля байонет Godox

Арт. NVF-6358

Fotokvant NVF-6358 – специальная пряжка, предназначена для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень.

Предназначена для цифровых зеркальных камер, видеокамер и компактных фотоаппаратов. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка, которая срабатывает каждый раз, когда вы крепите камеру к ремню. Пряжка изготовлена из ABS-пастика, максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 50 г.

