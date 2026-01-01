Godox FLS5 насадка оптическая с линзой Френеля байонет Godox

Харктеристики:
- Угол рассеивания луча 10°-35°
- Размеры 147x147x61мм
- Вес 420 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Оптическая насадка усиливает эффективность светодиодных источников посредство регулировки угла рассеивания в пределах 10°-35°. Совместима со светодиодными осветителями с креплением Godox Mount, например, ML60, ML60Bi, ML30, ML30Bi. Совместима со шторками (приобретаются отдельно)
Харктеристики:
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Fotokvant NVF-6358 – специальная пряжка, предназначена для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень.
Предназначена для цифровых зеркальных камер, видеокамер и компактных фотоаппаратов. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка, которая срабатывает каждый раз, когда вы крепите камеру к ремню. Пряжка изготовлена из ABS-пастика, максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 50 г.