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-10 %
Godox FLS5 насадка оптическая с линзой Френеля байонет Godox

Godox FLS5 насадка оптическая с линзой Френеля байонет Godox

Godox
Артикул: OLE-2445

Оптическая насадка усиливает эффективность светодиодных источников посредство регулировки угла рассеивания в пределах 10°-35°. Совместима со светодиодными осветителями с креплением Godox Mount, например, ML60, ML60Bi, ML30, ML30Bi. Совместима со шторками (приобретаются отдельно)

Описание

Харктеристики:

  • Угол рассеивания луча 10°-35°
  • Размеры 147x147x61мм
  • Вес 420 гр

Комплектация

  • Насадка оптическая Godox FLS5 с линзой Френеля
  • Сумка-кофр
  • Гарантийный талон

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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2 430 ₽
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