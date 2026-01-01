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Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка

Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка

Aputure
Артикул: MTG-6268

Aputure Spotlight Mount II 26º Lens Kit проекционная насадка. Spotlight Mount II - улучшенная версия популярного проекционного модификатора, созданная для создания резких световых рисунков с чистыми краями без хроматических аберраций и паразитных засветок.

Описание

Главной инновацией стал вращающийся на 360° барабан, объединяющий четырехстворчатые шторки и держатель Гобо, что позволяет мгновенно изменять ориентацию светового пятна без необходимости физически переставлять аксессуары. Оптимизирована для Aputure STORM 400x и 700x, amaran Halo 200x, 300x и 600x, а также amaran Ray 360c и 660c.

Прибор поддерживает сменные линзы от 19° до 50°, что является одним из самых широких диапазонов на рынке. Такая гибкость позволяет адаптировать световой пучок под любые задачи: от узких акцентных лучей до широкого заполнения. Оптическая система тщательно скорректирована для работы с источниками STORM, гарантируя максимальную светопередачу и отсутствие цветных ореолов по краям проецируемого изображения.

Модель совместима с профессиональными металлическими и стеклянными Гобо B-Size, открывая безграничные возможности для создания многоцветных проекций. При использовании стеклянных гобо с цветными элементами изображение динамически меняется в процессе фокусировки, добавляя драматический эффект в сцену. Прочный металлический корпус и прецизионные механизмы фиксации обеспечивают надежную работу даже при интенсивной эксплуатации на съемочной площадке. Использование байонета Bowens ProLock обеспечивает широкую совместимость с различными моноблоками.

Характеристики:

  • Zoom 2 6 °
  • Гарантия 12 месяцев
  • Габариты 387 × 241 × 455 мм
  • Вес без упаковки 5500 г
  • Байонет насадки Bowens ProLock

    • Комплектация

    • проекционная насадка
    • линза 26°
    • держатель гелевых фильтров
    • держатель масок Гобо B-Size
    • маска Гобо B-Size (4шт)
    • страховочная цепь 50см
    • кейс

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