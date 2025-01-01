Profoto (101214) OCF Softgrid 1,3x1,3' соты для софтбокса системы выносных вспышек

Артикул: NVF-5180

Profoto OCF Softgrid 1,3x1,3 – соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.