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Lumifor LS-90120-5GRID cоты для софтбокса 90х120 см 50 градусов

Lumifor LS-90120-5GRID cоты для софтбокса 90х120 см 50 градусов

Lumifor
Артикул: OLE-1319

Lumifor LS-90120-5GRID – соты, предназначены для стрипбокса Lumifor LS-90120 ULTRA 90х120 см. Угол 50 градусов. Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.

Описание

Lumifor LS-90120-5GRID cоты для софтбокса 90х120 см 50 градусов

Комплектация

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