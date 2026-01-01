Godox P68-LG сотовая решетка для Parabolic 68

Артикул: DAN-8694

Godox P68-LG соты, разработанные специально для параболического рефлектора.

Сотовая решетка крепится к передней части рефлектора. Соты предназначены для сужения светового потока и минимизации излишней засветки.

Возможно использование сотовой решетки Godox P68-LG совместно с тканевым рассеивателем Godox P68-D2, который смягчает световой поток от осветителя и уменьшает резкость теней.