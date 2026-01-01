Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.
Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Paralite KU-4S 80x120 софтбокс 80x120 см легкосборный.
Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens. Сотовая решетка для модификатора приобретается отдельно Paralite Grid 80x120 соты для KU-4S 80x120.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный.
Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 150 см. Байонет Bowens.
Paralite EZ-PRO 90 октобокс 16-спицевый 90 см легкосборный.
Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 90 см. Байонет Bowens.
Fotokvant BF-300B светодиодный 3000-6000К 300Вт COB-осетитель с байонетом Bowens.
Студийный мощный, 300 Вт светодиодный осветитель с байонетом крепления Bowens. Прибор имеет изменяющуюся цветовую температуру в диапазоне 2700-6500 K, высокий CRI 96 и принудительное отключаемое охлаждения для тихих видеозаписей или стримов. Специальные сценические эффекты в количестве 10 разнообразят использование прибора при съемке.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Paralite Grid 150 соты для EZ-PRO 150.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 150 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный. Так же может быть использована с октобоксами других производителей аналогичного размера.
