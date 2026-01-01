images
Visico FB-080 портретная тарелка 120 см

Visico FB-080 портретная тарелка 120 см

Visico
Артикул: NVF-9977
4,0 1 оценка
Оставить отзыв

Visico FB-080 - портретная тарелка диаметром 120 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной и имеет байонет Bowens.

Диаметр - 120 см.

Описание

Visico FB-080 портретная тарелка 120 см

Полезные ссылки

Отзывы о товаре

4,0 ★★★★ 1 оценка
Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Йозеф Куделка: гениальный документальный фотограф
Йозеф Куделка: гениальный документальный фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Проекторы

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.