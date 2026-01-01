Артикул: DAN-7904

Phottix (97005) Raja 120 Grid 1 соты для софтобкса 120 см.

Сотовая решетка уменьшает угол распространения светового потока, создает направленный свет и устраняет большое количество рассеянного света. Использование сотовой решетки подчеркивает тени и придает изображению нотку драматизма. По периметру решетки пришита надежная и прочная липучка, с помощью которой решетку можно быстро и легко закрепить на софтбоксе и также быстро снять. Решетка изготовлена из высококачественных материалов, рассчитана на долгую эксплуатацию. Компактна в сложенном виде.