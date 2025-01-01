images
Elinchrom (26235) рассеиватель тканевый 70 см

Elinchrom (26235) рассеиватель тканевый 70 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0389

Elinchrom (26235) – диффузор представляет собой тканевый рассеиватель для софтрефлектора диаметром 70 см. Дает мягкий, рассеянный свет округлой формы. Идеально подходит для портретной и коммерческой фотографии.

Описание

Elinchrom (26235) рассеиватель тканевый 70 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Интересное!
Фонари для съемки
Категория
Спецэффекты
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера