Aurora AHG035 60 град соты для тубуса 7 см

Fujimi FJ SR-N3 – электронный проводной пульт дистанционного
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora AHG035 – сотовая насадка для ALR112 и ALRC112. Сота размером 9х11,5 мм, 60 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.
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Fujimi FJ SR-N3 – электронный проводной пульт дистанционного
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 209 3ND.
Понижает экспозицию на 1 ступень.
Коэффициент пропускания - 51,2%
Коэффициент поглощения - 0,29
Цена указана за один погонный метр.
DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.