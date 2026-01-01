images
images
Aurora AHG035 60 град соты для тубуса 7 см
Aurora AHG035 60 град соты для тубуса 7 см

Aurora AHG035 60 град соты для тубуса 7 см

Aurora
Артикул: NVF-7535

Aurora AHG035 – сотовая насадка для ALR112 и ALRC112. Сота размером 9х11,5 мм, 60 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.

Описание

Aurora AHG035 60 град соты для тубуса 7 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJ SR-N3 проводной пульт ДУ для Nikon D5100/D7100
Арт. NVF-3144
Fujimi FJ SR-N3 проводной пульт ДУ для Nikon D5100/D7100
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ SR-N3 – электронный проводной пульт дистанционного управления для фотокамер Nikon D5100/D7100. Позволяет минимизировать вибрации во время съемки.

290 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Арт. DAN-4014
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

-10 %440 ₽
390 ₽
В корзину
Хит
Chris James 209 ND3 фолиевый фильтр нейтрально серый
Арт. FTR-1486
Chris James 209 ND3 фолиевый фильтр нейтрально серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 209 3ND.
Понижает экспозицию на 1 ступень.
Коэффициент пропускания - 51,2%
Коэффициент поглощения - 0,29
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1479
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.