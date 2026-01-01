Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox защитная крышка - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S15.
Применяется для защиты импульсной лампы при хранении и транспортировке вспышки.
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Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Lastolite LB67GW – складной тканевый фон размером 180х215 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
Godox рефлектор рассеивающий широкоугольный - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S17. Полупрозрачная, куполообразная насадка позволяет смягчить прямой свет от вспышки. Угол рассеивания составляет 180 градусов. Изготовлен из белого матового пластика. Диаметр - 12 см. Вес - 90 г.