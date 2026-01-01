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Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED осветитель кольцевой
Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED осветитель кольцевой

Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED осветитель кольцевой

Rotolight
Артикул: DAN-2602

Осветитель кольцевой Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED.

Светодиодный кольцевой осветитель Rotolight RL48 для использования с цифровыми зеракальными камерами и камкордерами.

Описание

Осветитель RL48 идеально подходит для освещения при портретной съемке, макросъемке, интервью и видеожурналистики на выезде или в студии, излучает постоянный свет без мерцания по яркости эквивалентный лампе накаливания 100 Вт. Угол освещения 140 градусов. Имеет регулируемую цветовую температура 6300 K, 5600 K «дневной свет», 4100 K и 3200 K.

Также возможно уменьшение яркости при помощи фильтров нейтральной плотности свыше 1,5 ст. В комплекте поставки диффузный фильтр и фильтр для устранения зеленоватого оттенка.

Питание осуществляется от 3 элементов формата AA, на одном комплекте возможна работа прибора до 4 часов непрерывного использования.

Внимание! Устанавливается только непосредственно на микрофон-пушку.

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